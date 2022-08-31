Avustralya'da Foris GFS olarak işlem yapan Crypto.com, Avustralyalı bir kadına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar ödeme yaptı.

2021 Mayıs'ta yapılan söz konusu işlem, 2021 Aralık'ta fark edildi.

Şirket, Victoria yüksek mahkemesine başvurdu ve şubat ayında kadının banka hesabının dondurulmasına karar verildi.

Kadının, paranın 10,1 milyon dolarlık kısmını ortak bir hesaba aktardığı; 1,35 milyon dolara bir ev aldığı ve bu evi Malezya'daki kardeşine devrettiği ortaya çıktı.

Paranın iadesine ilişkin süreç devam ediyor.