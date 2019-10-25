Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, mutabakatın anlaşma çerçevesinde sorunsuz işlediğini ifade etti.

Peskov, "Daha önce de söylemiştik. YPG-PKK Türkiye sınırından daha güneye çekilmezse Türkiye ile karşı karşıya kalırlar. O zaman orada onları koruyan Rus askeri gücü ya da rejim birlikleri olmayacak. Kendileri ile kontak kurup uyarılarımızı yaptık, yine uyarıyoruz. Çok sancılı ve çetrefilli bir süreci yürütüyoruz. Bazı aksamalar ve zorluklar yaşanabilir bunu göz ardı etmiyoruz. Ancak her şeyin geceden sabaha düzelmesini ve normalleşmesini de beklememeliyiz. Bu sancılı süreci sahada yürütüyoruz. Türkiye ve Rusya anlaştığı üzere Soçi mutabaklatı sorunsuz uygulanacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber