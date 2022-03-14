Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19'uncu gününde Kremlin’den açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna’daki tüm planları tam ve belirtilen zaman çerçevesinde gerçekleştireceğini söyleyen sözcü, Ukrayna’daki operasyonun sivil kayıpları azaltmak üzere planlandığını savundu.

Çin'den yardım iddialarına yalanlama



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, İngiliz Financial Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddialara ilişkin, "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli." ifadelerini kullanmıştı.



Kremlin sözcüsü de bu iddiaları yalanlayarak Rusya’nın Çin’den askeri yardım istemediğini söyledi.

"Ekonomik savaşın etkileri en aza indirilecek”

Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonu için yeterli askeri kaynaklara sahip olduğunun söylendiği açıklamada ekonomik yaptırımlara dair de bilgi verildi. “Rusya’ya yönelik ekonomik savaşın etkileri en aza indirilecek” ifadesi kullanıldı.

Kremlin sözcüsü Donetsk’te yaşananları da “Ukrayna’nın Donetsk'e saldırısı bir trajedidir, sivillere yönelik bir saldırıdır. Görünen o ki Ukrayna’nın deniz aşırı patronları Ukrayna ordusuna emirler veriyor” şeklinde değerlendirdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı’da Donestk'ten 250 binden fazla göçmenin Rusya'ya giriş yaptığını açıkladı.