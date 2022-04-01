Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını belirterek.

"Çünkü liderler düzeyinde karar verileceğine göre bir an önce bakanları ve sonra liderleri bir araya getirip artık kalıcı, barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafın anlaşmaya varması gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz." demişti.

Erdoğan da dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış ve Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme önerisini yinelemişti.