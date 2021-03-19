ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "katil" olarak nitelendirmesine ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamalarının neden olduğu gerilim sürüyor.

"Görüşme olursa suçlamalar ele alınır"

Kremlin Putin'in Çevrim içi münazara önerisini yineledi: "Putin'in ABD Başkanı Biden ile münazara teklifi sürüyor. Davet açık, pazartesi ya da Biden için başka bir tarih de olabilir."

Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'dan geldi. Peskov, ABD ve Rusya'nın teknolojik imkanlarının 2 başkanı çevrim içi görüştürmek için uygun olduğunu vurgulayarak, "Görüşme olursa suçlamalar ele alınır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine takılıp kalmayacaklarını belirten Peskov, sözleri görmezden gelmenin mümkün olmadığını ancak, diyalog ve müzakereye her zaman hazır olduklarını söyledi.

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