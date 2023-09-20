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Dünya
TRT Haber 20.09.2023 12:14

Kremlin: Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermenilerle irtibat halindeyiz

Kremlin," Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermenilerle irtibat halindeyiz. Burada Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kremlin: Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermenilerle irtibat halindeyiz
[Fotograf: İHA]

Kremlin, Karabağ'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ'daki Ermenilerle irtibat halindeyiz. Burada Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz." denildi.

Karabağ'da ateşkes

Karabağ'da Azerbaycan saati ile 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Karabağ'da ateşkes ilan edildi
Karabağ'da ateşkes ilan edildi

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör operasyonu

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

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