Haber Giriş: Kaynak: Seattle Times
Koronavirüsü atlatan ABD'linin hastane masrafı dudak uçuklattı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Seattle kentinde koronavirüs tedavisi gören Michael Flor, taburcu olduktan sonra 1 milyon 122 bin dolarlık faturayla karşılaştı.
Mart ayı başında koronavirüs testi pozitif sonuçlanan 70 yaşındaki Flor, tedavi sürecinin 62 gününü hastanede geçirdi.
"Hastanede en uzun süre COVID-19 tedavisi gören kişi" unvanını elinde bulunduran Flor, taburcu olduktan sonra evine gelen 181 sayfalık faturayla adeta şoke oldu.
Öyle ki, faturada tedavi masrafı olarak belirtilen miktar 1 milyon 122 bin dolardı.
Çoğunu ödemeyecek
Flor'un, sağlık sigortasına sahip olduğu için söz konusu meblağın büyük bir bölümünü ödemeyeceği öğrenildi.
ABD'de hastalara özellikle koronavirüs tedavilerinin ardından kesilen yüksek faturalar, ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştirilerin artmasına sebep olmuştu.
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