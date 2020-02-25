Dünyada koronavirüs vakaları hızla artıyor, endişe büyüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ortaya çıktığı ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Çin’de koronavirüsten son 24 saatte 71 kişi daha hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 665’e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658’e çıktı.

Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824’e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902’ye geriledi.

Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 81’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak aktarıldı.

İtalya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç da virüs endişesiyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

Hayatını kaybedenlerden 6’sının Lombardiya, 1'inin de Veneto bölgesinden olduğu belirtildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan bu iki bölgeden Lombardiya’da mevcut vaka sayısı 173’e çıkarken, Veneto’da ise bu sayı 33’ü buldu.

İran’da ölü sayısı 12’ye yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 61 oldu.

Tahran 13'üncü Bölge Belediye Başkanında da koronovirüs tespit edildi.

İran'da ilk Kum şehrinde görülen hastalık, başkent Tahran'ın yanı sıra, Gilan, Merkezi ve Mazenderan eyaletlerine de sıçradı.

Irak, İran vatandaşlarına vize vermiyor

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip Koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

Irak'ın Necef kentinde dün, İranlı bir öğrencide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görülmüştü.

Bahreyn'de Kovid-19 vakası 2'ye çıktı

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

Kuveyt'te Kovid-19'a yakalananların sayısı 5'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.