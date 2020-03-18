Dünya, koronavirüse karşı olağanüstü önlemleri artırıyor. Virüsün yayıldığı ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, birçok ülke sınırlarını yabancılara kapattı.

Çin

Koronavirüs nedeniyle Çin'de üç ayda 3 bin 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. 80 binin üzerinde vakanın tespit edildiği ülkede 68 bin 500'den fazla kişi ise iyileşti.

Dünya genelinde ise 182 binden fazla kişiye bulaşan salgında ölü sayısı 7 bini geçti. İyileşerek taburcu olanların sayısı 80 bine yaklaştı.

Japonya

Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklar sürdüren Japonya'da ise vaka sayısı 800'ü geçti. 27 kişi virüs nedeniyle ölürken, 140'tan fazla kişi de hastalığı yendi.

ABD

Koronavirüs, ABD'de 4 bin 600'ü aşkın kişide görüldü. New Jersey eyaletinde akşam saat 20 ile ertesi gün 5 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ölü sayısı 80'in üzerine çıkarken, tedavisi başarılı olan kişi sayısı 70'ten fazla.

Güney Kore

81 kişinin öldüğü Güney Kore'de vaka sayısı 8 bin 300'ün üzerinde. Ülkenin Gyeonggi eyaletindeki bir Hıristiyan tarikatı, ayine gelenlerin ağızlarına aynı sprey şişesiyle tuzlu su sıkınca 46 kişi enfekte oldu.

Rusya

Rusya'da vaka sayısı 90'ı geçti. Moskova yönetimi 18 Mart-1 Mayıs tarihleri arasında yabancıların ülkeye girişine izin vermeyecek.

İtalya

İtalya'da salgında ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980'e ulaştı.

İran

Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükseldi.

Virüsün 220'nin üzerinde kişiye bulaştığı Bahreyn'de ilk ölüm gerçekleşti, Tanzanya, Somali ve Liberya'da ilk vakalar tespit edildi.

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Libya, Macaristan, Gürcistan ülkelerine yabancı vatandaşların girişlerini askıya aldı.

250'nin üzerinde vakanın görüldüğü Latin Amerika ülkeleri Ekvador, Bolivya, Arjantin, Peru ve Şili, yabancı ülkelerle seyahat ve ticari faaliyetlere kısıtlama getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro koronavirus nedeniyle ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.

İsrail ise Filistin'e yönelik zulmüne salgın koşullarında bile ara vermedi. Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinli gözaltına alındı.