Çin’in Wuhan, kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 723 bin 328'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 5'e yükseldi. Öte yandan iyileşenler sayısı 151 bin 991 olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi.

ABD’de toplam vaka sayısı 143 bin 25’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 509’a ulaştı.

İtalya, korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

İtalya’da toplam korona virüs vakası 97 bin 689’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 779’a ulaştı.