Koronavirüs salgını dünya gündeminin ilk sıralarında…

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde tespit edilen virüs, ülkenin ana karası dışında dünyanın dört bir yanına yayılmış vaziyette.

Ülkeler söz konusu virüse karşı art arda tedbir uygulamalarını açıklarken, paylaşılan yeni drone görüntüleri, virüsün ortaya çıktığı bölgedeki etkisini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekiyor.

Salgın sonrası Pekin yönetimi Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.