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Koronavirüs iki ülkede daha görüldü
Kamerun ve Sırbistan'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.
Kamerun Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat tarihinde ülkenin başkenti Yaunde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Sırbistan'da da Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, 43 yaşındaki bir erkekte virüse rastlandığını duyurdu.
Ölü sayısı artıyor
Wuhan menşeli salgında, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 383'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 98 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs kamerun covid-19 coronavirüs SırbistanSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 12:42
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