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Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 908'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınının boyutları büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.
Ölenlerin sayısı 908'e yükseldi
Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 908'e yükseldi. Böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS'tan hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.
40 binden fazla kişi ise virüsten etkilendi.
Wuhan'da hayat durdu
Koronovirüsün giderek yayıldığı Wuhan'da hayat durdu. Yollardaki birkaç araç dışında sokakların, caddelerin bomboş olduğu gözlendi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu hastalığa geçici olarak NCP, Yeni Koronavirüs Zatürresi ismini verdi.
Wuhan'da hayatını kaybedenler arasında bir Amerikan vatandaşı da olduğu açıklandı.
Etiketler: koronavirüs çin wuhan SARSSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 03:36
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