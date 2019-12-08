Media Congo'nun haberine göre, Kongo-Merkez eyaletinin Mbanza-Ngungu kentinde cuma gününden bu yana şiddetli yağış etkili oldu.

Noki semtinde, toprak setin bir evin üzerine yıkılması sonucu hamile bir kadın ve eşi hayatını kaybederken, Offitra ve Disengomoka semtlerinde de istinat duvarının evlerin üzerine çökmesi sonucu 8 kişi öldü.

Mbanza-Ngungu yöneticisi Luc Makiadi, üzerine set ya da istinat duvarı çöken evlerin eğimli bölgelere inşa edilmiş olduğunu belirtti.

Kasım ayının son günlerinde başkent Kinşasa’da etkili olan yağışın neden olduğu heyelan ve selde en az 51 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA