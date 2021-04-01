Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni sevkiyatla ülkedeki aşı dozunun 3 milyon 144'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkedeki kitlesel aşı kampanyasının devam ettiği, 2 milyonun üzerinde vatandaşa aşı yapıldığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.

Can kaybı 63 bin 422'ye yükseldi

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 63 bin 422’ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 646 vakanın tespit edildiği Kolombiya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 377’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 285 bin 515’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülkesi" konumunda bulunuyor.

