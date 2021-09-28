Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guania yönetim bölgesinde, FARC'ın silahlı varlığı nedeniyle bir süredir operasyonlar icra eden ordu, örgüt kampına hava saldırısı düzenledi.

10 militan öldürüldü

Yetkililer, aralarında 2 üst düzey FARC üyesinin de olduğu hava bombardımanında 10 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Kampta yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise büyük miktarda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Aynı bölgede daha önce de operasyonlar yapan ordu, çıkan çatışmalarda 3 FARC üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.