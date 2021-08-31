KKTC'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yayılması engellenmeye çalışılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Suriye kaynaklı petrol sızıntısından beklentisi, sızıntının Karpaz kıyılarını teğet geçmesi yönünde ancak sızıntı İskenderun Körfezi istikametinde ilerliyor.
Suriye'deki petrol rafineleri içinde bulunan bir enerji santralinden kaynaklanan petrol sızıntısı endişeye yol açıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Karpaz açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı 3 gemi teyakkuz halinde bekletiliyor.
Petrol sızıntısı Karpaz'daki Zafer Burnu'na 6 mil kadar yaklaşınca bölgeye bariyerler yerleştirildi.
Sızıntı miktarı ise 20 bin tonu buldu.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'den atık toplayabilen iki geminin cuma günü bölgede olacağını açıkladı.
Sızıntı İskenderun'a doğru ilerliyor
KKTC'li yetkililer rüzgarın yönü kuzeye döndüğü için sızıntının kıyılarını teğet geçmesini umuyor. Ancak petrol sızıntısı İskenderun istikametine doğru ilerliyor.
Türkiye’den KKTC'YE giden ekipler çalışmalara destek veriyor.
3 Eylül’den sonra rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte petrol sızıntısının tekrar KKTC'ye dönme riski var.
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