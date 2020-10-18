199 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidildi. Seçimin ikinci turunda yarışan Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı kayıtlı oldukları okullarda oylarını kullandı.



Sabah saat 8.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlanınca sandıklar kapandı. Oy sayma işlemine başlandı.

Geçen hafta yapılan seçimin ilk turunda hiçbir aday gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

İlk turda Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,34 ile en yüksek oyu aldı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 29,84 ile Ersin Tatar'ın ikinci turdaki rakibi oldu.