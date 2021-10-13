Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'de hükümetten istifa açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Saner, istifanın en kısa sürede cumhurbaşkanına sunulacağını bildirdi.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
Saner, istifanın en kısa sürede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacağını ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: KKTC Son Dakika
Son Haberler
- 12:36
- 12:36
- 12:21
- 12:25
- 12:14
Sıradaki Haber
Uluslararası Enerji Ajansı: Temiz enerji yatırımları 10 yılda 3 katına çıkmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz