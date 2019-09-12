Dünya
KKTC’de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi12 Eylül 2019 Perşembe 03:01 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 03:22
KKTC’nin Girne şehrinde askeri bölgede sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım" şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.
Kaynak: DHA
Etiketler: KKTC askeri bölge patlama Girne kudret özersay