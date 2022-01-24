Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TRT Haber'e konuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarını TRT Haber'e değerlendirdi.
Tatar'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyleydi:
-Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese sandığa gittikleri için teşekkür ediyorum.
-Mecliste en az 32-33 milletvekili benim siyasetimi destekleyen kişilerden oluşmaktadır. Benim söylemlerimi paylaşan partilerin başarısıyla, yüce mecliste 32-33 milletvekili vardır.
-Katılım yüzde 60 olsa da, bu düşük değil. Diğer seçimlere göre biraz daha az katılım olsa da bu da pandemiden, soğuk havadan olabilir. Ama neticede bir irade ortaya çıkmıştır.
-En geç çarşamba sabahı Başbakan'a yeni kabinesini sunması için görev vereceğim.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ersin Tatar KKTC
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