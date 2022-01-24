Tatar'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyleydi:

-Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese sandığa gittikleri için teşekkür ediyorum.

-Mecliste en az 32-33 milletvekili benim siyasetimi destekleyen kişilerden oluşmaktadır. Benim söylemlerimi paylaşan partilerin başarısıyla, yüce mecliste 32-33 milletvekili vardır.

-Katılım yüzde 60 olsa da, bu düşük değil. Diğer seçimlere göre biraz daha az katılım olsa da bu da pandemiden, soğuk havadan olabilir. Ama neticede bir irade ortaya çıkmıştır.

-En geç çarşamba sabahı Başbakan'a yeni kabinesini sunması için görev vereceğim.

Ayrıntılar geliyor...