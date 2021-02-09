Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yazılı açıklamasında, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde olmadığını dile getirdi.

Saner, Rum tarafının amacının Kıbrıs Adası ve Kıbrıs Türkü'nün Türkiye ile bağlantısını kesmek olduğunu vurguladı.

Saner, Rum tarafı ve Yunanistan'ı, Kıbrıs Adasını Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaya çalışmakla suçladı.