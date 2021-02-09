Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değil"

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır" dedi.

"Yeni bir ortaklığın kurulmasına karşılar"

Saner, Miçotakis'in Rum kesimi ziyaretinde ortaya konulan görüşlerin net olduğunu vurgulayarak, "Rum-Yunan ikilisi hala yeni bir ortaklığın kurulmasına karşıdır. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrimleşerek federal devlet olarak yoluna devam etmesini, bizim de o yapıya yama olmamızı istediklerini açıkça söylüyorlar" dedi.

"Garantiler sayesinde var olmaya devam edebiliyoruz"

Yunanistan ve Rum kesiminin, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğini reddettiğine ve güya fonksiyonel bir devlet yapısı istediklerini ileri sürdüğüne dikkati çeken Saner, "Oysa niyetleri bizi kararlara ortak etmemek, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bile var olan veto hakkımızı elimizden almaktır. Türkiye'nin 1960 antlaşmalarından kaynaklanan etkin ve fiili garantörlüğünün devamını çağdışı olarak niteliyorlar. Oysa o garantiler sayesindedir ki biz Kıbrıs Türkleri bu adada hala kendi kimliğimizle var olmaya devam edebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da Rum tarafıdır"

Başbakan Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan ve ortak olduğumuz devlete tek başına sahip çıkan Rum tarafıdır. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunan olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünü olduğu kadar Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır" dedi.