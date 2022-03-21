Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlama anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntüler, yaşanan şiddetli patlamaların etkisini gözler önüne serdi. Patlamalarla birlikte gökyüzü aydınlandı.