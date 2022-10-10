Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kiev merkezinde birden fazla patlama
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama olduğu açıklandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.
Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.
Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.
Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.
Ukraynalı yetkililer, bir gecede Zaporizhzhia'ya yapılan füze saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
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