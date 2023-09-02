Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde KDP destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde bugün öğleden sonra toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı.

KDP'ye bağlı bu guruplar daha sonra Kerkük kent merkezinde güvenlik güçlerine saldırdı.

Dumanlar yükseldi, bölgeye ambulanslar sevk edildi

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

Olay yerinden dumanlar yükselirken, ambulansların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

Gerginliğin tırmandığı Kerkük’te Güvenlik güçleri ile KDP’ye bağlı guruplar arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

Yer yer yaşanan çatışmalar nedeniyle kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun açılmasını istiyor.

Iraklı Türkmenler, Kerkük’teki ordu binasının KDP'ye verilmesine karşı



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının, Petrol Bakanlığına ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemediklerini söyledi.

Kerkük kentinde güvenliği sağlayan Ortak Operasyonlar Komutanlığı binasının Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilme hazırlıkları, kentteki Türkmen ve Araplar tarafından protesto ediliyor.

ITC Başkanı Turan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi hükümete bağlı güçlerin 16 Ekim 2017'de kente girmesinden sonra Ortak Operasyonlar Komutanlığı olarak kullanılan binanın Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunun sembolü olduğunu ifade eden Turan, "Kerkük’teki Ortak Operasyonlar Komutanlığı binası Petrol Bakanlığına ait. Hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemiyoruz" dedi.

"Türkmenler olarak bu sembol binanın siyasi amaçlı kullanılmasını kabul etmeyeceğiz"

Yasal olan tüm partilerin ülkenin her yerinde siyasi faaliyet hakkına sahip olduğunu, gerek KDP gerekse herhangi bir siyasi partinin kentte istediği yerde bina satın alıp, kiralayabilme hakkı olduğunu vurgulayan Turan, "Türkmenler olarak bu sembol binanın siyasi amaçlı kullanılmasını kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kerkük yerel idaresinin bu binanın Ortak Operasyonlar Komutanlığınca kullanılması için yeniden onarımına yaklaşık 1 milyar Irak dinarı harcadığına dikkati çeken Turan, binanın mülkiyetine dair kararın da yargı tarafından verilmesini beklediklerini belirtti.

Turan, Kerkük'teki protestonun başladığı ilk günden itibaren Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile irtibatta olduğunu ve bu kriz için çeşitli çözüm önerileri sunduğunu da kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi'nden Başbakan Sudani’ye çağrı

Hasan Turan sosyal medya hesabından ‘’Kerkük Valiliği'nde sivil barışın sağlanması adına tüm taraftarı Kerkük’ün güvenlik ve istikrarını korumak için aklın sesine hakim olmaya çağırıyorum.’’ dedi ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye ‘’Kerkük’ün ziyaretinize ihtiyacı var’’ açıklamasında bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 18 Aralık 2023'te yapılacak il meclis seçimleri öncesinde Kerkük’te Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın ana karargah olarak kullandığı binanın boşaltılarak KDP’ye devredilmesi talimatını vermişti.

Karargahın KDP'ye verilme kararına karşı protestolar sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıklarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.