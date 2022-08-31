Potsdam İklim Etkisi Enstitüsü'nün (PIK) raporuna göre, böyle bir değişim için gereken inşaat uygulamalarının elden geçirilmesi 149 milyon hektara kadar yeni kereste ekimi ve korunmasız doğal ormanlardan elde edilen hasatta artış gerektirecek, ancak bunun tarım arazilerine girmesi etmesi gerekmiyor.

Araştırma, dünyanın artan kentsel nüfusunun yüzde 90'ının orta yükseklikteki ahşap binalarda barındırılmasının 2100 yılına kadar 106 milyar ton karbon emisyonunu önleyebileceğini söylüyor.

Gazetenin baş yazarı Abhijeet Mishra şunları söyledi:

“Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu anda şehirlerde yaşıyor ve 2100 yılına kadar bu sayı önemli ölçüde artacak. Bu, çoğu ciddi bir karbon ayak izine sahip olan çelik ve betondan daha fazla evin inşa edileceği anlamına geliyor. Ama bir alternatifimiz var. Yeni kentsel nüfusu orta yükseklikteki, yani dört ila 12 katlı, ahşaptan yapılmış binalarda barındırabiliriz”

Nature Communications'da Salı günü yayınlanan çalışma, büyük ölçekli bir geçişten “kereste şehirlere” olası emisyon kesintilerinin ölçeğini analiz eden ilk çalışmadır.

Dört farklı arazi kullanım senaryosu kullanan PIK bilim insanları, “kereste şehirler” fikrinin etkilerini ve pratikliklerini keşfetmek için Magpie açık kaynaklı küresel arazi kullanım modelini kullandılar.

Onların mantığı, ahşabın herhangi bir yapı malzemesinin en düşük karbon ayak izine sahip olmasıydı, çünkü ağaç büyümesi sırasında emilen karbondioksit, kereste sonunda yok olana kadar salınmayacak.

Araştırmanın ortak yazarlarından Alexander Popp, bozulmamış ormanlarda ve biyoçeşitliliği koruma alanlarında kereste kesiminin önlenmesinin hesaplamaları için çok önemli olduğunu söyledi.