Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kenya'da düğün otobüsü nehre düştü: En az 20 ölü
Kenya'da düğüne giden otobüsün şoförü, sular altında kalan köprüden geçmeye çalışırken kontrolünü kaybetti. Suya gömülen otobüsteki en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise kurtarıldı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 200 kilometre uzaklıkta, seyir halindeki bir düğün otobüsü nehre düştü.
Yetkililer, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.
Otobüste kaç yolcunun bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
Öte yandan otobüsün sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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