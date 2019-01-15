Reuters'ın haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan lüks bir otel ve ofis kompleksinde 2 patlama ve silah sesleri duyuldu.

Otelin yakınındaki araçlar patlamanın etkisiyle alev aldı.

Komşu binalardan birinde çalışan bir kadın, "Silah seslerini duydum ve kaçan insanların ellerini yukarı kaldırdıklarını ve bazılarının korunmak için bankaya girdiklerini gördüm" dedi. Ayrıca 2 patlama duyduğunu söyledi.

Nairobi Polis Şefi Philip Ndolo, soygun şüphesi nedeniyle otel çevresinin kordon altına alındığını belirtti.

Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Kaynak: Reuters