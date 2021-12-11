Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Kentucky'de kasırga: En az 50 ölü
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear kasırga felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.
Vali en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Hortum ve kasırga, ABD'de sadece Kentucky eyaletinde değil Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois'da da etkili oldu.
Cuma günü kasırga uyarısı yapılan bu eyaletlerde çok sayıda bina da yıkıldı.
Etiketler: ABD Kasırga Son Dakika
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