ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear kasırga felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

Vali en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hortum ve kasırga, ABD'de sadece Kentucky eyaletinde değil Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois'da da etkili oldu.

Cuma günü kasırga uyarısı yapılan bu eyaletlerde çok sayıda bina da yıkıldı.