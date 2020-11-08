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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için tebrik mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
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