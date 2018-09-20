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KDC'de cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların kesin listesini yayımladı.

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KDCde cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), 23 Aralık'ta yapılacak seçimde 21 adayın yarışacağını açıkladı.

Listeye muhalefetten sadece 4 aday girebildi

Komisyona 25 kişi adaylık başvurusunda bulunurken, kesin listeye muhalefetten sadece 4 aday girebildi.

Muhalefetin çatı adayı çıkarabileceği değerlendiriliyor. Geçen haftalarda Kinşasa, Brüksel ve Johannesburg'da konuyla ilgili görüşmeler yapan muhalifler henüz bir karara varamadı.

CENI Başkanı Corneille Nangaa, yaptığı açıklamada, listelerin açıklanmasıyla seçimlerin önünde bir engel kalmadığını belirtti. Nangaa, taraflara seçim sürecine saygı duymaları çağrısında bulundu.

KDC'nin eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean Pierre Bemba, Adolphe Muzito gibi muhalefetin güçlü isimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yarış dışı bırakılmıştı. Bir diğer önde gelen muhalif Moses Katumbi ise başvuruda bulunmamıştı.

Kaynak: AA

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