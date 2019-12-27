Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı27 Aralık 2019 Cuma 06:39 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 07:35
Kazakistan'da Almatı yakınlarında 100 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazakistan'ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 95 yolcu ve beş mürettebatı bulunan bir uçak düştü.
Kazakistan'da içerisinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Detayları @trthaber Kazakistan muhabiri Guzal Zaitova aktardı. https://t.co/ldwhGwiTt9 pic.twitter.com/LZd3j72U1n— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Reuters, AA