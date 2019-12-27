Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü27 Aralık 2019 Cuma 06:39 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 09:04
Kazakistan'da Almatı yakınlarında 100 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Kazakistan'ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 95 yolcu ve beş mürettebatı bulunan bir uçak düştü.
Kazakistan'da içerisinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Detayları @trthaber Kazakistan muhabiri Guzal Zaitova aktardı. https://t.co/ldwhGwiTt9 pic.twitter.com/LZd3j72U1n— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.
Havalanmasının ardından irtifa kaybeden uçak, bir beton duvara çarparak iki katlı evin üzerine düştü.
Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sorumlular hukuk çerçevesinde cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak: Reuters, AA, TRT Haber