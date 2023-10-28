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Dünya
AA 28.10.2023 09:15

Kazakistan'da maden yangını: 28 kişi öldü

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında ölen işçilerinin sayısının 28'e yükseldiği açıklandı.

Kazakistan'da maden yangını: 28 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği "Kostenko" maden ocağında 28 madencinin öldüğü ve 18 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Olay

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki "Kostenko" maden ocağında gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Olay anında söz konusu maden ocağında bulunan 252 maden işçisinin 206'sı dışarı çıkartılmış, 22'sinin cansız bedenine ulaşılmış ve 24 işçiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye dileklerini ileterek, hükümete "Arselor Mittal Temirtau" şirketiyle yatırım işbirliğini sonlandırma talimatı vermişti.

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Kazakistan Maden Yangın
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