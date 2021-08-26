Kazakistan Savunma Bakanlığı, askeri birliğin mühimmat deposunda yaşanan patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada 32 kişi yaralandı. Yaralılar Taraz Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." denildi.

Tahliyeler başladı

Bölgede otoyollar kapatılırken, depo yakınındaki evlerde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev’in başkanlığındaki özel komisyonun bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Operasyon karargahı kuruldu

Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, yangının sonuçlarının ortadan kaldırılması için operasyon karargahının kurulduğu belirtilirken, ceza davası açıldığının da altı çizildi.