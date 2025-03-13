Katil İsrail, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını kabul etti

Bu, işgalci İsrail ordusunun, askerlerin sivilleri askeri operasyonlara katılmaya zorladığına dair ilk kez "makul şüphe" duyulduğunu kabul etmesi anlamına geliyor.

CNN, İsrail askerlerinin, sivilleri Gazze'de tuzaklarla dolu olabileceği düşünülen evlere ve tünellere girmeye zorladığını yazmıştı

Bu tür uygulamalara, "sivillerin zarar görmesini engellemek amacıyla askerlerin riskten kaçınması" gerekçesiyle başvurulduğu öne sürülüyor.

IDF, yaptığı açıklamada, "Birçok vakada, Askeri Polis Ceza Soruşturma Bölümü, operasyonlar sırasında Filistinlilerin askeri görevler için kullanıldığını düşündüren makul şüpheler üzerine soruşturma başlattı" dedi.

Ordu, ne kadar sayıda soruşturma açıldığını ve kimlerin sorgulandığını doğrulamadı.

IDF, "Bu soruşturmalar hâlâ devam ediyor ve dolayısıyla başka detaylar şu anda verilemez" ifadesini kullandı.

"Mayın varsa onlar patlayacak, biz değil"

Geçen yıl CNN’e verdiği röportajda, bir İsrail askeri, bir Filistinli adamın önceden tünel ya da evlere gitmesi için zorla gönderildiğini ve “Eğer herhangi bir mayın varsa, onlar patlayacak, biz değil” şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

Uygulamanın tam kapsamı bilinmemekle birlikte, geçen yıl bir asker ve beş sivilin ifadeleri, uygulamanın Gazze'nin kuzeyinden Gazze Şehri, Han Yunus ve Refah'a kadar geniş bir alanda yapıldığını gösteriyor.

Bu sivillerden biri olan 20 yaşındaki Muhammed Saad, CNN’e yaptığı açıklamada, IDF askerlerinin kendisini Rafah'ta gözaltına aldığını söyledi.

"Bizden halıyı kaldırmamızı, tünel aradıklarını söylüyorlardı. ‘Merdivenin altını çekin’ diyorlardı. Eğer bir şey bulurlarsa, dışarı çıkarmamızı söylüyorlardı. Mesela, evin eşyalarını çıkarmamızı, burada temizlik yapmamızı, koltuğu taşımamızı, buzdolabını açmamızı ve dolabı açmamızı istiyorlardı" dedi.