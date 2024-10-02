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Dünya
AA 02.10.2024 08:42

Katil İsrail Han Yunus'ta bir eve saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Katil İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda aile üyesinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Katil İsrail Han Yunus'ta bir eve saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

WAFA muhabiri, yıkılan evin enkazı altında kalan yaralıların kurtarılması için çağrı yaptığını ama kimsenin yaklaşamadığını ifade etti.

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