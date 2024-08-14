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Dünya
AA 14.08.2024 09:56

Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen İsrail askerleri, kuşatma altındaki eve ateş açtı, omuzdan ateşlemeli füze attı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçlerinin, Tubas kentine baskınında açtığı ateş sonucu Filistinli Fayiz Ebu Amir hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ayrıca İsrail askerleri, Tubas'tan sonra kentin yakınlarındaki Tamun beldesine buldozerlerle baskın düzenledi. İsrail askerleri, beldedeki evleri aradı, bölgede zaman zaman silah sesleri duyuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 626'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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