Katar Havayolları da Çin uçuşlarını durduruyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Katar, Çin uçuşlarını 3 Şubat'tan itibaren askıya aldı.
[Fotoğraf: AA]
Katar Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, yaşanılan zorluklar sebebiyle 3 Şubat'tan itibaren uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı vurgulandı.
Etiketler: katar havayolları çin uçuşları koronavirüs wuhanSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 19:22
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