Katar Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanılan zorluklar sebebiyle 3 Şubat'tan itibaren uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı vurgulandı.