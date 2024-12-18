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Dünya
AA 18.12.2024 22:47

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 6 İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 İsrail askerlerini öldürdüklerini ve bir asker taşıyıcı aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 6 İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları, Telegram platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampının ortasındaki El-Hulefa Camii yakınında sıfır mesafeden 5 İsrail askerini öldürdüklerini belirtti.

Açıklamada, Beyt Lahiya kentinin batısında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının yanında bir İsrail askerinin öldürülerek silahının ele geçirildiği ve tanka iki el bombası atıldığı kaydedildi.

Et-Tevam bölgesinde de bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurularak yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda ise asker taşıyıcı bir aracın patlatıldığı dile getirildi.

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