3 Ocak'ta Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani için önce Irak'ta, pazar günü de İran'ın Ahvaz ve Meşhed kentlerinde tören düzenlendi.

Cenaze, Tahran ve Kum şehirlerinde gerçekleştirilen törenlerin ardından Süleymani'nin memleketi Kirman'a götürüldü.

İranlı general burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney,

Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı dökmüştü.

Öldürülen Kasım Süleymani için İran’da cenaze töreni düzenleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Fatih Sabuncu Tahran’dan aktardı. pic.twitter.com/gbbAcZMDMB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2020

Cenazede izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

Cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD saldırısında öldürülmüştü

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: TRT Haber