Ailesi, Ottens'in memleketi Duizel'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollandalı mühendis, 1960 yılında Philips'in ürün geliştirme ekibi sorumlusu olmuş ve bu ekiple birlikte kasedi icat etmişti.

Kaset, daha sonra, 1963 yılında Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılmış ve dünya çapında büyük başarı elde etmişti.

Öyle ki, o yıllardan bu yana, dünya genelinde satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.