Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Karadeniz'de gerilim: Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı bildirildi.
Interfax ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığına haberine göre, HMS Defender isimli İngiliz muhribine (destroyer) Rus sularına girdikten sonra bir savaş gemisinden uyarı ateşi açıldı.
Ayrıca, bir Rus jetinin HMS Defender'ın güzergahına bomba attığı kaydedildi.
Bakanlık, İngiliz muhribinin daha sonra Rus sularını terk ettiğini bildirdi.
İngiliz ataşe bakanlığa çağrıldı
Rusya, olayla ilgili açıklama talebiyle İngiliz Büyükelçiliği Savunma Ataşesini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Son Haberler
- 14:53
- 14:48
- 14:43
- 14:27
- 14:07
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği'nden siber saldırılara karşı ortak birim hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz