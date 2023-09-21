Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 21.09.2023 10:53

Karabağ'da barış görüşmeleri tamamlandı

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme sona erdi.

Karabağ'da barış görüşmeleri tamamlandı

Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Karabağ'da 90'dan fazla mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti
Karabağ'da 90'dan fazla mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti

Aliyev: Karabağ, Azerbaycan'dır

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonu sonrasında halka seslendi.

İkisi sivil 6 Azerbaycan vatandaşının dün Ermeni silahlı güçlerce döşenen mayınların patlaması nedeniyle hayatının kaybettiğini hatırlatan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında 300'den fazla Azerbaycan vatandaşının mayın terörünün kurbanı olduğunu bildirdi.

Aliyev, Laçın'da sınır kontrol noktası kurulana kadar Ermenistan'dan Karabağ'a mayınlar getirildiğini ve çeşitli yerlere döşendiğini belirterek "Bu mayınlar 2021 Ermenistan üretimiydi. Bu da mayınların 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'a karşı terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla getirildiğini ortaya koyuyor. Azerbaycan, derhal gerekli adımları atarak düşmanı hak ettiği şekilde cezalandırdı. Lokal nitelikli antiterör tedbirlerine başlanıldı ve sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki nüfusun yeniden entegrasyonu için hazırlık yapılıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, bütün silah, mühimmat ve ağır araçların teslim edileceğini, belirtilen bu hususların Rus Barış Gücü ile koordineli yürütülmesinin sağlanacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bölgedeki nüfusun yeniden entegrasyonu için hazırlık yapıldığını söyledi.

"Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon konusu Azerbaycan anayasası ve hukuk kuralları nezninde görüşmeye açacağız. Biz pürüzsüz bir yeniden entegrasyon süreci öngörüyoruz. Nüfusun insani ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Yereldeki nüfus ile iletişim içerisindeyiz. Kısa sürede bölgeye istikrar ve barış getirmeyi istiyoruz."

Bakü'nün taleplerinin kabul edilmesi, bölgedeki Azerbaycanlıları da memnun etti.

ETİKETLER
Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
Sıradaki Haber
IMF, Pakistan'dan yoksulların korunması için zenginlerden daha çok vergi almasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Bakan Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
13:03
Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı
13:05
Çölleşme Arap ülkelerindeki tarım alanlarını "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor
13:01
Sinemalarda 10 yeni film vizyona girecek
13:05
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu
12:48
Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
FOTO FOKUS
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ