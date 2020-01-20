Dünya

Kar, fırtına, dolu...Birçok ülkede hayat felç oldu

20 Ocak 2020 Pazartesi 05:58 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 04:15

Dünyada birçok ülke elverişsiz hava şartlarının etkisinde bulunuyor. ABD ve Kanada'da yoğun kar, Rusya'da soğuk hava, Avustralya'da etkili olan dolu günlük hayatı felç etti.

[Fotoğraf: AP]