Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da Ubisoft çalışanları rehin alındı
Kanada'nın Montreal kentinde bir Fransız oyun şirketi olan Ubisoft binasının çatısında onlarca çalışan rehin alındı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis helikopterleri de havadan olayı takip ediyor.
Kanada'da rehine krizi yaşanıyor. Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında çalışan onlarca kişi çatı katında esir alındı.
Kanada polisi olay yerini güvenlik çemberine aldı, çevredeki sokaklar kapatıldı.
Olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Olaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 23:19
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