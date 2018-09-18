Kanada'da 50 bin yıllık yavru kurt ve geyik sergide

Kanada Dawson'da madenciler tarafından bulunan kurt ve ren geyiğinin buz devrinde yaşadıkları düşünülüyor.

Doğal yollarla mumyalanan hayvanlar, bilim insanları tarafından döneme ait sırların çözülmesinde önemli rol oynayacak.

En az 50 bin yaşındalar

Radyokarbon tarihleme yöntemi ile en az 50 bin yaşında olduğu hesaplanan hayvanların buz devri döneminde mamutlarla beraber yaşamış olduğu düşünülüyor.

Yavru kurtun kürkü ve kuyruğu dahil tüm vücudu olduğu gibi saklanırken, yavru ren geyiğinin sadece ön ayakları ve kafası günümüze kadar ulaşmış durumda.

"Buz devri dönemine ait mumyalanmış şekilde bulunan tek kurt"

Yukon federal hükümeti paleontoluğu Grant Zazula, "Bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde buz devri dönemine ait mumyalanmış şekilde bulunan tek kurt bu" dedi.

Zazula, paleontologların bu buluş hakkında çok heyecanlandığını belirterek, mumyanın kürkü, küçük patileri ve kuyruğuyla görmeye değer olduğunu söyledi.

Ren geyiği yavrusu, 3 Haziran 2016 tarihinde, kurt yavrusu ise 13 Temmuz 2016 tarihinde bölgede çalışan madenciler tarafından bulunmuştu.

Mumyalanmış hayvanlar paleontolog ve bilim insanları tarafından incelendikten sonra Dawson kentinde eylül sonuna kadar ziyarete açıldı.

Hayvanlar daha sonra Whitehorse şehrindeki Yukon Beringia Interpretive Centre'da sergilenecek.

Kaynak: Euronews