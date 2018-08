Kanada, Suudi Arabistan'a karşı Almanya'dan destek istedi

Suudi Arabistan ile kriz yaşayan Kanada, Almanya'ya Riyad yönetimine karşı birlik olma çağrısı yaptı. Almanya'yı tüm dünyada insan haklarının ihlallerine karşı birlikte mücadele etmeye çağıran Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, isim vermeden Almanya'dan Suudi Arabistan karşısında kendilerine destek olmasını istedi.

Berlin'de, yıllık Alman büyükelçiler toplantısında konuşan Freeland, "Kendi işimize bakmamız söylendiğinde ve bizim için ağır sonuçları olduğunda dahi, biz her zaman insan haklarının savunucuları olacağız. Almanya'nın desteğine güveniyor ve bize arka çıkacaklarını umuyoruz" dedi.

Kanada - Suudi Arabistan krizi

Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Ağustos ayı başında Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajın ardından gerilmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapse konulan Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve 1 kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımında, söz konusu tutuklamalardan dolayı "çok endişeli" olduğunu belirten Bakan Freeland, Suudi Arabistan'ı tutukluları derhal serbest bırakmaya çağırmıştı.

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.