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Kanada, Suudi Arabistan'a karşı Almanya'dan destek istedi

Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan "insan haklarının ihlalleri" kaynaklı diplomatik kriz, uluslararası alana taşındı. Kanada, Almanya'ya destek çağrısı yaptı.

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Kanada, Suudi Arabistana karşı Almanyadan destek istedi

Suudi Arabistan ile kriz yaşayan Kanada, Almanya'ya Riyad yönetimine karşı birlik olma çağrısı yaptı. Almanya'yı tüm dünyada insan haklarının ihlallerine karşı birlikte mücadele etmeye çağıran Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, isim vermeden Almanya'dan Suudi Arabistan karşısında kendilerine destek olmasını istedi.

Berlin'de, yıllık Alman büyükelçiler toplantısında konuşan Freeland, "Kendi işimize bakmamız söylendiğinde ve bizim için ağır sonuçları olduğunda dahi, biz her zaman insan haklarının savunucuları olacağız. Almanya'nın desteğine güveniyor ve bize arka çıkacaklarını umuyoruz" dedi.

Kanada - Suudi Arabistan krizi

Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Ağustos ayı başında Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajın ardından gerilmişti. 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapse konulan Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve 1 kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımında, söz konusu tutuklamalardan dolayı "çok endişeli" olduğunu belirten Bakan Freeland, Suudi Arabistan'ı tutukluları derhal serbest bırakmaya çağırmıştı.


 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da aynı yolu izleyerek resmi Twitter hesabından Kanada ile tüm ticari ilişkileri dondurduğu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiği ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Kanada'yı içişlerine karışmakla suçlayan Suudi Arabistan, önce Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'tan 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, Ottawa Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sediri'yi de geri çağırmıştı. Kanada ile yeni ticari anlaşma yapılmayacağını açıklayan Suudi Arabistan, devlet havayolları Saudia'nın, Kanada'nın Toronto şehrine yaptığı uçuşları da askıya aldığını duyurmuştu.

Almanya - Suudi Arabistan gerilimi

Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler de geçen yıl Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından bozulmuştu. Dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Hariri'nin istifasından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak sert eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Berlin Büyükelçisi'ni geri çağıran Suudi Arabistan, Almanya ile ticari ilişkilerine kısıtlama getirmişti.

Suudi Arabistan ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasındaki ilişki de, AB'nin Suudi Arabistan'ın Yemen iç savaşına müdahalesini eleştirmesi nedeniyle oldukça gergin.

Kaynak: TRT Haber, Euronews

Etiketler: Suudi Arabistan, Kanada, destek, almanya, kriz
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