Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de patlama sesleri
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamalardan birinin, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu bölgesi Deşti Barçi'deki bir araçta meydana geldiği ve burada 1 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.
Diğer patlamanın ise Karte 3 bölgesinde yaşandığı aktarıldı.
Bir Taliban yetkilisi, güvenlik güçlerinin bilgi toplamayı sürdürdüğünü açıkladı.
Etiketler: Afganistan Kabil
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